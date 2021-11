Kimber Micro 9: nuove caratteristiche per la famiglia di pistole subcompatte

Minicompensatore e punto rosso per la serie di pistole subcompatte Kimber Micro 9: coinvolti i modelli Stainless, EVS Two Tone e Black.

Minicompensatore (MC) e punto rosso (OI): è questa la doppia novità nella serie di pistole subcompatte Kimber Micro 9. La Stainless (889 o 904 dollari) può giovarsi dell’uno o dell’altro; le fanno compagnia la EVS Two Tone (minicompensatore, 975 dollari) e la Black (punto rosso, 904 dollari).

Il minicompensatore Mini Comp in lega d’alluminio riduce del 23% il rilevamento aumentando la lunghezza complessiva giusto di un pollice (180 contro 155 millimetri); sulle pistole che lo montano è installata di serie anche la mira TruGlo Tritium Pro. È in alluminio (7075) anche il corpo del punto rosso Swamp Fox Sentinel, la cui luminosità è regolabile manualmente.

La serie Micro 9 di Kimber si distingue per la canna in acciaio inossidabile da 8 centimetri netti, il caricatore da 8 colpi, il fusto in alluminio e la finitura KimPro II sulle parti metalliche; in azione singola il grilletto, 440 grammi il peso complessivo, ovviamente 9 mm il calibro (e a proposito: sapete a che punto siamo con la liberalizzazione del 9 mm in Italia?).

Non è l’unica novità di Kimber, che negli scorsi giorni ha presentato i nuovi modelli Rapide Dawn e Rapide Scorpius. E trova tanti interpreti la mossa di aggiornare modelli già a catalogo con qualche nuovo dettaglio tecnico: Smith & Wesson ha fatto lo stesso con la M&P9 M2.0.

