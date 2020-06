Fiocchi Day 2020: le finali da venerdì

Il prossimo fine settimana vanno in scena le finali del Fiocchi Day 2020.

Le qualificazioni sono saltate e dunque si è dovuta correggere la formula, ma l’appuntamento rimane intatto: il prossimo fine settimana andranno in scena le finali del Fiocchi Day 2020 che bagna così la 26ª edizione. Quattro i campi di tiro a volo coinvolti. Si gareggerà infatti al Trap Concaverde di Lonato del Garda, al Tav Marsala di Mazara del Vallo (20-21 giugno), al Tav Umbriaverde di Massa Martana e al Tav Gioiese di Gioia del Colle (19-21 giugno). È prevista l’iscrizione gratuita per tutti i tiratori che utilizzeranno cartucce originali Fiocchi.

«Abbiamo fatto di tutto per non perdere il nostro evento» commenta Stefano Fiocchi. Sarà un’edizione speciale «nel rispetto di tutte le regole sanitarie in vigore». Ma «la ripartenza del nostro sport e del nostro settore passa anche per eventi come questo».

