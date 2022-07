Nuove regole sui moderatori di suono in Svezia

Dal 1° luglio sono cambiate le regole per acquistare e detenere moderatori di suono in Svezia.

Non sono più parte di arma e non c’è più bisogno di una specifica licenza: dal 1° luglio sono cambiate le prescrizioni che disciplinano acquisto e detenzione dei moderatori di suono in Svezia; per essere in regola sarà sufficiente che siano compatibili con le armi che si è autorizzati a detenere.

Ora a disciplinarli è dunque lo stesso principio che regola il possesso delle munizioni; e come le munizioni i moderatori di suono, quelli che volgarmente e con poca precisione il popolo chiama silenziatori, devono essere custoditi in un luogo sicuro ma non obbligatoriamente in cassaforte. Non sono previste restrizioni su modelli o quantità detenibili. La licenza resta necessaria per chi acquista e detiene un moderatore di suono per scopi collezionistici: in assenza di un’arma compatibile il possesso rimane infatti illegale.

Finora per acquistare un moderatore di suono era necessario richiedere una licenza specifica. L’ostacolo era rappresentato non tanto dal costo (330 corone, circa 30 euro) ma dalla difficoltà di ottenerla per pistola e tiro sportivo; minori i problemi per i cacciatori. Ma da ora si cambia.

