Bergara Reserva, la carabina da collezione

Bergara sta per mettere in vendita la Reserva, carabina da collezione in appena 50 pezzi dedicata alla caccia in Africa.

Di solito la platea si divide quasi a metà: una carabina da collezione per alcuni non può essere usata, per altri non ha senso che non sia usata. La Reserva annunciata da Bergara nelle scorse ore rinnoverà il confronto, visto che in teoria ha una destinazione ben precisa rimarcata anche dal soggetto dell’incisione: insieme al calibro .375 H&H, la testa di un bufalo la designa chiaramente come un’arma per la caccia in Africa; le fa compagnia la numerazione (l’arma è in edizione limitata), indicata nella forma x/50.

Il nome scelto da Bergara ha un doppio significato; Reserva è infatti sia, ovviamente, la riserva di caccia in Africa sia riferimento esplicito al vino riserva le cui note cromatiche il calcio Montecarlo (noce finito a olio, stile classico) suggerisce.

Basata sull’azione magnum B14, l’arma (115 centimetri, 3.700 grammi) si sviluppa lungo una canna pesante fluted lunga 610 millimetri (passo di rigatura 1:12”) chiusa da una filettatura M18x1; la sormonta una slitta in acciaio al carbonio. Nonostante il numero ridotto di pezzi in produzione il prezzo non è proibitivo, 1.250 euro + Iva.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.