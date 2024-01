Paolo Salvato nuovo amministratore delegato Fiocchi

Paolo Salvato subentra a David Štěpán nel ruolo d’amministratore delegato della Fiocchi munizioni.

Il vertice operativo della Fiocchi torna italiano: trascorso poco più di un anno dall’acquisizione della maggioranza delle quote il gruppo ceco Csg, che nelle scorse settimane ha rilevato anche l’80% della Perazzi, ha deciso di cambiare ceo, o amministratore delegato, sostituendo David Štěpán con Paolo Salvato.

Laureato alla Federico II di Napoli, Salvato ha conseguito un master presso l’Università di Torino e perfezionato la propria formazione presso l’Istituto di studi superiori per la difesa; dopo l’esperienza nella Thales ha lavorato per la Leonardo, per la quale ha diretto progetti d’innovazione strategica.

«Sono numerose le sfide e le opportunità che attendono il nostro team» ha detto Salvato subito dopo l’annuncio della nomina, «dall’espansione nei diversi segmenti di mercato e aree geografiche al proseguimento dell’integrazione di Lyalvale Express e Baschieri & Pellagri all’interno del Gruppo Fiocchi. Sono convinto che ci sia molto valore da generare e sviluppare».

Štěpán resta ceo della divisione Csg Ammo+ e direttore degli investimenti per i progetti internazionali della Csg: in questo doppio ruolo seguirà da vicino la chiusura della pratica che porterà la holding a completare la transazione con la Vista Outdoor e ad acquistare la divisione munizioni della Sporting products, recentemente rinominata Kinetic group, il principale produttore americano di munizioni di piccolo calibro.

