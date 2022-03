Fk Brno Psd-C, la pistola compatta calibro 7,5 Fk

Con fusto in tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro, la Psd-C è la nuova pistola compatta di Fk-Brno che così riduce le dimensioni della Psd.

Alla volata perde solo 45 m/s rispetto ai 610 della Psd, il modello full size le cui dimensioni riduce: presentata all’Iwa 2022, la pistola compatta Psd-C della ceca Fk Brno mantiene dunque intatte tutte le potenzialità del calibro 7,5 Fk. Le dimensioni però si riducono notevolmente: la canna scende da 135 a 108 millimetri; la lunghezza totale da 233 a 206 millimetri; l’altezza da 146 a 127 millimetri. E si riduce anche la capacità del caricatore, che ora ospita 14 colpi anziché 16.

Rimangono però immutate le principali caratteristiche tecniche, dal grilletto in sola azione singola al fusto in tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro; sul carrello, optic ready, si stagliano i tagli di presa aggressivi sia anteriori sia posteriori; della dotazione di serie fa parte la slitta Picatinny per l’installazione degli accessori. Oltre che in 7,5 Fk, la Fk Brno Psd-C è disponibile anche in 10 mm Auto. La distribuzione italiana del marchio è gestita da Tfc.

