Umarex Glock G17 Gen5 Sv: repliche a salve di armi famose

Pistola a salve, la Umarex Glock G17 Gen5 Sv replica ogni dettaglio dell’arma cui s’ispira.

Non solo ad aria compressa come la Browning Buck Mark Magnum presentata all’Iwa 2022: sono anche a salve le repliche di armi famose prodotte da Umarex che si è concentrata sulla Glock G17 Gen5. Ne è venuta fuori una pistola a salve, la Umarex Glock G17 Gen5 Sv calibro 9 mm Pak, identica all’originale sia per aspetto sia per dimensioni (202 millimetri per 726 grammi). Sul carrello, nero opaco in acciaio ad alta resistenza, sono installate mire sostituibili; eventualmente si può sostituire anche la piastrina.

La struttura della molla rende realistica l’esperienza di tiro con la Umarex Glock G17 Gen5 Sv, dotata di sicura automatica al grilletto (azione singola); Umarex ha replicato anche le caratteristiche del pulsante di sgancio del caricatore, reversibile, e dell’hold open, ambidestro. Svasato, il caricatore ospita diciassette colpi e presenta un elevatore arancione in alta visibilità. La slitta Picatinny per gli accessori (compatibilità Glock, così come le fondine) è installata di serie. Ogni modello viene venduto con case Glock e quattro dorsalini originali (taglie M e L); il prezzo al pubblico non è stato ancora ufficializzato.

Sulla G17 Glock aveva già lavorato qualche mese fa: s’ispira a lei il primo marker per paintball con licenza Glock T4e.

