In edicola il nuovo numero di Coltelli

Il numero 119 di Coltelli è in edicola: in copertina trovate il nuovo lama fissa di Lionsteel, il Willy, disegnato dal knifemaker maniaghese Gianluigi Wilson Simonella.

È un numero decisamente denso il fascicolo di Coltelli che da pochi giorni è disponibile in edicola. Numerose le novità proposte, sia di aziende italiane (come Viper, Mkm, Mercury, Maglionero, Pecos eccetera) sia straniere (come Crkt, Benchmade, Joker, Petrified Fish).

Molto interessante il servizio dedicato ai diversi sistemi di blocco della lama nei chiudibili: nel 119 trovate la prima parte, mentre la seconda sarà pubblicata nel prossimo numero.

E per gli amanti della coltelleria custom da non perdere il reportage del Cic Show, evento organizzato dalla Corporazione italiana coltellinai che ha messo in mostra i migliori coltelli custom di coltellinai italiani con la presenza anche di alcuni stranieri di spicco, come Charles Bennica.

