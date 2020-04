FN 509 Midsize MRD FDE: la pistola pronta per l’installazione del punto rosso ha un nuovo colore

Cambia il colore, non la rapidità nel montarci l’ottica: FN America riveste la propria pistola pronta per l’installazione del punto rosso.

Non più solo nera, ora è anche flat dark earth: il suffisso FDE fa cambiare colore alla FN 509 Midsize MRD, la pistola pronta per l’installazione del punto rosso (sì, ci vuole una bella parafrasi per rendere optics ready). Grazie al FN Optics Mounting System, già conosciuto la scorsa estate, l’arma consente infatti di montare rapidamente un red dot da far collimare con le mire metalliche.

Rimangono inalterate le caratteristiche di base, a partire dalle dimensioni intermedie (188 millimetri, 750 grammi) che le consentono di coniugare le prestazioni di una full size con un’estrema portabilità. Confermati anche i tagli di presa sulla parte anteriore e posteriore del carrello, il fusto in polimero e il disegno aggressivo delle guancette.

Calibro 9 mm, la FN 509 Midsize MRD FDE si sviluppa lungo una canna da 101,6 millimetri (1:10 il passo di rigatura) rotomartellata a freddo. Sia la leva di sgancio del carrello sia il pulsante di rilascio del caricatore (10 o 15 colpi) sono ambidestri. Presente l’indicatore di colpo camerato; lo scatto del grilletto è regolabile tra 2.495 e 3.400 grammi. L’arma, una pistola striker fired a doppia azione, è arricchita infine con slitta e backstrap intercambiabile. 799 dollari il prezzo sul mercato americano.