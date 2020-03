Peterson Brass Cases, bossoli per calibri Long Range

L’azienda Peterson Cartridge è stata fondata a Pittsburg (Pennsylvania – Usa) con l’unico obiettivo di produrre i migliori bossoli per calibri Long Range per carabine di fabbricazione americana, concentrando tutte le sue energie, gli impianti, i macchinari e i laboratori allo scopo di costruire bossoli match-grade. La specializzazione ha così permesso di ottenere risultati ottimali in termini di qualità, consistenza ponderale e concentricità. Alla Peterson Cartridge sono tutti tiratori e, soprattutto, hanno una grande passione per il tiro di precisione. Infatti, questi bossoli sono progettati e testati da tiratori per… tiratori. I bossoli Peterson sono confezionati in una scatola portamunizioni di plastica. Per i calibri disponibili (tra le novità 2020 possiamo segnalare il 6,5×47 e il 6 Br Norma) per i Peterson Brass Cases, si può consultare il sito dell’Armeria Regina, che li distribuisce in Italia.