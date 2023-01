Fn 545 Tactical, la pistola da difesa .45 Acp

Oltre a quella in 10 mm, Fn America presenta anche una pistola da difesa .45 acp.

Come la 510 Tactical in 10 mm, anche la Fn 545 Tactical è la declinazione della 509 in un altro calibro: si tratta infatti di una pistola da difesa .45 acp analoga alla 510 pressoché in tutto il resto tranne che nella capacità del caricatore principale, destinato a ospitare 18+1 anziché 22+1 colpi; anche in questo caso però si può contare su un secondo da 15 o in alternativa su due da 10.

La struttura è la stessa dell’omologa in 10 mm, dal Low profile mounting optic system che consente la rapida installazione del red dot sul carrello alla mira frontale al trizio impiegabile in cowitness.

Non cambiano neppure la lunghezza di canna (120 millimetri), il funzionamento striker fired, la disponibilità nella doppia versione nera o flat dark earth, l’intervallo in cui è regolabile il peso di sgancio del grilletto (2.450-3.400 grammi) e il prezzo di lancio, fissato a 1.139 dollari; rispetto alla 510 Tactical si riduce leggermente il peso, che cala da 910 a 880 grammi.

