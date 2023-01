Fn 510 Tactical, la pistola da difesa calibro 10 mm

Fn America lancia la 510 Tactical, pistola da difesa calibro 10 mm con caricatore maggiorato.

La combinazione tra calibro e capacità del caricatore la rende decisamente poderosa: la 510 Tactical, la pistola da difesa con cui Fn America inaugura il 2023 con qualche giorno d’anticipo sullo Shot Show, spara infatti 22+1 colpi calibro 10 mm; di serie è comunque fornito anche un caricatore da 15 (corpo in acciaio, rivestimento in nichel) per le circostanze in cui l’altro può rendere scomodo il porto occulto; e chi lo desidera, o non può fare altrimenti per quanto disposto dalle leggi statali, può sostituirli entrambi con altrettanti dalla capacità ridotta, dieci colpi.

Nella versione base però la Fn 510 Tactical ha il caricatore maggiorato; è una delle caratteristiche che più la contraddistingue insieme al calibro e alla canna filettata, con volata svasata verso l’interno, dalla lunghezza complessiva di 120 millimetri (1:16” il passo di rigatura).

Si tratta di una pistola optic ready; la mira frontale notturna dovetail al trizio è utilizzabile in cowitness con il red dot, facilmente installabile sul Low profile optics mounting system che peraltro ne rende l’altezza compatibile con l’impiego di un moderatore di suono, ove consentito.

In acciaio inossidabile, il carrello è arricchito di tagli di presa anteriori e posteriori e indicatore di colpo camerato; il fusto è ispirato alla Fn 509, i due backstrap intercambiabili sono utili a farlo adattare alla forma e alla dimensione delle mani.

Pistola striker fired, la Fn 510 Tactical (211 millimetri la lunghezza, 910 grammi il peso) è disponibile in due versioni, sia completamente nera sia flat dark earth; tutti i comandi sono ambidestri. Il peso di sgancio del grilletto è regolabile tra 2.450 e 3.400 grammi; il valore di fabbrica è impostato a 2.720 grammi. Sulla slitta Picatinny M1913 è rapidamente installabile una torcia. Fn America ha fissato a 1.139 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

