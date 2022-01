Fn High Power, il grande ritorno di una pistola storica

Pistola storica capace di attraversare tutto il Novecento, la High Power torna sul mercato nella reinterpretazione di Fn Usa.

È stata una delle armi più usate dagli eserciti di tutto il mondo: ora Fn Usa riporta in vita la High Power studiando da capo il progetto originale Browning e reinterpretando in chiave moderna l’eredità di una pistola storica. La sua nuova versione (anzi, le sue nuove versioni: tra la finitura nera, acciaio o fde in pvd con effetto brunito e le sette guancette in legno, polimero e G10 le combinazioni esplodono) ripensa l’ergonomia complessiva a partire dal disegno del beavertail; si esclude completamente il pericolo del cosiddetto hammer bite, il morso della cresta del cane alla mano. Sono realizzati in acciaio sia il carrello sia il fusto; data la presenza di una leva apposita sul lato sinistro, per smontare l’arma non c’è più bisogno di agire sull’hold open.

Pistola 9 mm in azione singola, la Fn High Power mette in mostra comandi ambidestri e una canna coronata da 119 millimetri ottenuta mediante rotomartellatura; la alimenta un caricatore bifilare che vede la propria capacità salire da 13 a 17 colpi (2.040 grammi il peso di sgancio del grilletto) e perde la sicura, ora presente invece al pollice. La finestra d’espulsione è maggiorata come le mire: sono quelle della Fn 509, installate a coda di rondine. 1.135 grammi il peso, 1.239 dollari il prezzo base che sale a 1.369 nella versione stainless.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.