Fox Knives acquisisce Tecnocut: “Un traguardo strategico per il nostro gruppo”

Fox Knives e Tecnocut, proprietaria del marchio Viper Knives, sono due solide realtà maniaghesi, produttori di coltelli che hanno ricevuto premi in tutto il mondo: dal 1° gennaio 2025 Tecnocut entrerà nella galassia Fox.

Il comunicato è stato diffuso oggi ed è una notevole sorpresa per il mondo della coltelleria. Recita così: “Siamo lieti di annunciare che il 19 novembre 2024 OresteFrati s.r.l. ha ufficialmente firmato l’accordo per l’incorporazione della ditta Tecnocut s.n.c. – Viper Knives. Questa acquisizione rappresenta un traguardo strategico per il nostro gruppo, rafforzando la nostra presenza sul mercato e ampliando ulteriormente l’offerta di prodotti e servizi.

Dal 1° gennaio 2025, Tecnocut s.n.c., con il suo storico marchio Viper, entrerà ufficialmente a far parte di Oreste Frati S.r.l. – FOXGroup. Questa integrazione permetterà di valorizzare l’identità e i valori distintivi di Viper, quali design innovativo, materiali di alta qualità e un carattere unico, senza mai perdere di vista le sue radici”.

Lavoro di integrazione

Finora a guidare Tecnocut-Viper è stato il fondatore Giovanni Miniutti, profondo conoscitore del mondo delle lame. Non è stato reso noto quale ruolo rivestirà in futuro, ma il comunicato precisa che “le persone che con passione e competenza hanno reso grande il marchio Viper continueranno a essere parte integrante del team, garantendo i più alti standard di qualità e professionalità.

Nei prossimi mesi lavoreremo per integrare i processi aziendali di Tecnocut nel sistema operativo consolidato di Oreste Frati S.r.l., preparando il lancio di nuovi modelli che arricchiranno l’offerta e segneranno l’inizio di una nuova fase di crescita”.

Certamente l’incorporazione di Tecnocut porterà a interessanti sinergie tra i due marchi, grazie al grande know-how che accomuna le due aziende.

Quel che è certo è che, affermano da Fox, “il futuro del marchio Viper è più luminoso che mai, e siamo entusiasti di scrivere insieme questo nuovo capitolo“.

Il commento di Gabriele Frati, ad di Oreste Frati s.r.l – Fox Knives

“La linea Viper Knives, da sempre sinonimo di qualità ed eleganza, arricchirà e impreziosirà la gamma di prodotti offerti da Fox ai nostri clienti, sia in Italia che a livello internazionale. Garantiremo continuità al brand nel mercato, confermando il nostro impegno verso l’eccellenza, il nostro territorio e Maniago, la Città delle Coltellerie”.