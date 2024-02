Fox Rimor, il gigante buono tra i coltelli da bushcraft

Il Fox Rimor è un coltello di dimensioni generose, progettato per il bushcraft, cioè la vita nei boschi.

“Rimor”, in latino, si può tradurre con fendere, rompere, aprire. Azioni alla portata della lama in Böhler N690Co (un tipo di acciaio austriaco molto inossidabile che mantiene bene la sua affilatura): pur senza essere esageratamente lunga (175 mm), è imponente (lo spessore è di 6 mm) e davvero pronta a tutto, con una punta robusta, biselli alti, e la giusta dose d’inerzia nei fendenti.

A differenza di molti altri prodotti dal sapore militare, questo Fox ha il filo interamente liscio, senza il tratto iniziale seghettato, neppure come opzione. All’attacco dei biselli è stato ricavato un incavo che consente di appoggiare l’indice oltre il ramo di guardia inferiore, rendendo il Rimor un vero tuttofare, in grado di dire la sua anche nei lavori di precisione.

Nella parte superiore, una lunga rampa godronata offre abbondante appoggio al pollice, anche se, arrivando molto indietro, risulta un po’ fastidiosa quando si adotti l’impugnatura a martello, se non s’indossano i guanti.

Impugnatura sintetica

L’impugnatura del Fox Rimor è in forprene (Frn), elastomero termoplastico brevettato nel 1985 da Italo Carfagnini. I vantaggi degli elastomeri termoplastici risiedono nella capacità del materiale di sopportare moderati allungamenti e tornare alla forma quasi originale, dando una vita più lunga e una migliore portata fisica rispetto ad altri materiali simili; hanno, inoltre, eccezionali proprietà termiche e di stabilità, se esposti a un’ampia gamma di temperature e sono facilmente riciclabili, per la produzione di altre materie plastiche.

Insomma, l’umidità e simili non influiranno su questo materiale, che funzionerà indipendentemente dalle circostanze.

L’impugnatura del Fox Rimor avvolge totalmente il codolo ed è fermato a esso tramite due viti in acciaio. Molto ben sagomate le guancette che presentano specifici punti di presa a seconda del tipo di utilizzo si faccia del coltello; il finger choil (la parte concava giusto prima del filo), inoltre, rende pratica un’impugnatura più appruata, specifica per i lavori di precisione.

Nella parte posteriore dell’impugnatura, il codolo sporge offrendo un’ampia apertura triangolare; non si tratta dell’unico punto in cui si può fissare il lacciolo: ce n’è uno anche sull’unico ramo di guardia, e un altro al termine della rampa per il pollice.

Quest’ultimo però, può essere utilizzato solo momentaneamente, per esempio per assicurare il coltello al polso durante gli utilizzi prolungati, perché lasciandoci attaccato un cordino sarebbe difficoltoso rimettere il Rimor nel fodero.

Fodero adeguato

Il Fox Rimor è fornito con un lussuoso fodero in nylon Cordura, compatibile con il sistema M.o.l.l.e. e quindi facilmente adattabile al tipo di porto che se ne vuol fare. Il porto alla coscia è garantito dalla fettuccia velcrata che permette una buona adattabilità alle diverse altezze della cintura; inoltre è possibile fissare ulteriormente il fodero tramite i laccioli fissati all’estremità dello stesso.

Rimuovendo la fettuccia tramite l’apposito sgancio, è possibile fissare agevolmente il fodero allo zaino.

I lavori per il Rimor

A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il Rimor è perfetto per i compiti di triturazione, ma a causa della scanalatura per le dita appena dietro il bordo si ha anche abbastanza spazio per i compiti più fini.

La ricurva reale assicura che il materiale che si desidera tagliare sia efficacemente tirato verso il bordo. In questo modo è facile da usare. Si può anche affilare facilmente da soli, anche sul campo e con mezzi limitati.

Due varianti

Il Fox Rimor è realizzato in due livree cromatiche: sul modello fotografato l’acciaio ha finitura stonewashed ed è abbinato a un manico nero, mentre sull’Fx-9CM07 Od la lama è ricoperta da un trattamento Black Idroglider nero, e l’impugnatura è verde oliva.