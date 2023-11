Fox Vulpis, il multitool parla italiano

Il nuovo Fox Vulpis è un multiuso destinato a diventare una presenza quasi fissa nello zaino, perché aiuta a svolgere la maggior parte dei piccoli lavori che ci si trova a compiere durante un’escurione.

Per entrare con successo in un settore così saturo e maturo come quello dei coltelli multiuso, l’unica via possibile è puntare sulla qualità, sia dei materiali sia delle lavorazioni: è quanto ha fatto la maniaghese Fox con il suo Vulpis, disponibile in ben 30 allestimenti che differiscono per la lunghezza della lama (45 o 55 mm, la prima disponibile in versione solo lama), per il materiale del manico e per il numero di utensili inseriti.

La versione che vedete nelle foto è quella più accessoriata, visto che dispone, oltre alla lama, di cinque utensili: apribottiglie, apriscatole, forbice e sega.

Materiali di pregio

Il manico del Vulpis può essere in titanio sabbiato, in fibra di carbonio o in alluminio (nero, anodizzato arancio, azzurro o verde), mentre la lama è, a scelta, tra l’ottimo acciaio N690 a 58-60 Hrc (abbinato alle guancette in alluminio), e l’ancor più pregiato M390 a 59-61 Hrc per i modelli con guancette in titanio o carbonio.

Molti produttori concorrenti si limitano ad adottare l’acciaio inox 420, valido ma più economico, che nel Vulpis caratterizza solo gli utensili, che devono rispondere a sollecitazioni meccaniche diverse rispetto alle lame.

Attenzione ai dettagli

Quanto alle lavorazioni, il Fox Vulpis è costruito con estrema attenzione ai dettagli e al corretto funzionamento di lame e accessori. Anche la conformazione degli utensili è stata studiata a fondo: mentre l’apribottiglie ha un disegno classico con un cacciavite piatto integrato sul davanti, l’apriscatole ha un profilo inedito con un tagliente particolarmente aggressivo.

I due utensili e la lama non presentano, poi, la classica unghiatura, in cui spesso finisce per depositarsi lo sporco, ma un’apertura allungata che si rivela perfetta per l’apertura degli utensili.

Inoltre, la sega, lunga 6 cm, ha una disposizione dei denti che consentono di tagliare sia in spinta sia in tirata, con una buona espulsione del materiale di scarto.

Infine, lama e accessori (tranne la forbice) hanno uno scatto intermedio a 90° che impedisce di chiuderseli sulle dita, qualora li si chiuda distrattamente (nei due utensili, inoltre, consente ulteriori utilizzi, per esempio come appoggio da tavolo per lo smartphone).