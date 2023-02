Franchi Horizon Elite Strata: l’arma giusta per il cacciatore moderno

Le caratteristiche e il design della carabina a otturatore Franchi Horizon Elite Strata la rendono particolarmente indicata per la caccia agli ungulati in tutti gli ambienti naturali.

La versione Elite Strata della carabina Franchi Horizon è la quintessenza dei contenuti tecnici per il moderno cacciatore di ungulati. A una solida e affidabile chiusura a tre tenoni frontali si abbina infatti un corpo otturatore in acciaio cromato con scanalature di alleggerimento elicoidali e una canna con profilo light da caccia lunga 560 (.223 Remington; .243 Winchester; 6,5 Creedmoor; .270 Winchester; .308 Winchester; .30-06 Springfield) oppure 610 millimetri (.300 Winchester magnum).

L’azione e la canna presentano un trattamento Cerakote midnight bronze, che conferisce una resistenza superiore alla corrosione nelle più gravose situazioni di impiego e dona un look estremamente tecnico. Sulla calciatura polimerica trova invece spazio il pattern mimetico True timber Strata; lo caratterizza una sapiente miscela di tonalità con schema digitale che comprende macro e microdisegni, realizzati per dissimulare efficacemente la sagoma dell’arma in tutti i principali ambienti naturali, dalla pianura alla montagna, sia a lunga distanza sia a breve distanza. È in assoluto uno dei pattern mimetici più efficaci mai realizzati.

L’arma è dotata di caricatore amovibile della capacità di tre o quattro cartucce a seconda del calibro; la canna presenta filettatura in volata per l’installazione di eventuali freni di bocca. Per assorbire efficacemente il rinculo (del 50%) è comunque fornito di serie il calciolo Tsa-Adv in poliuretano, di misura media (22 millimetri); è sostituibile con quelli di misura 14 o 32 millimetri, disponibili su richiesta.

Franchi Horizon Elite Strata: la gallery fotografica

1 di 3

Una carabina bolt-action ergonomica

La calciatura è stata realizzata secondo la piattaforma Evolved Ergonom-X, che esalta l’ergonomia dell’arma fornendo quattro zone di contatto con il corpo dell’utilizzatore; Franchi le ha studiate tenendo presenti le cinque principali posizioni di tiro. In corrispondenza dei punti di presa, sono inoltre presenti pannelli grippanti con l’esclusiva zigrinatura Allround Interlacement. La calciatura è dotata di serie di attacchi per magliette portacinghia a sgancio rapido: è inoltre presente la predisposizione per il montaggio di un eventuale bipiede, con tappo di protezione. Il manubrio dell’otturatore ha pomello conico alleggerito, estremamente grippante, eventualmente sostituibile senza necessità di utensili. In combinazione con l’arco di apertura contenuto in soli 60°, questa conformazione consente una fulminea ripetizione del colpo.

La sicura manuale è a due posizioni, con otturatore libero; lo scatto diretto Relia trigger è regolabile da 800 a 1.900 grammi; il ponticello consente un agevole accesso al grilletto anche indossando i guanti. Anche la Franchi Horizon Elite Strata, come tutti gli altri modelli di carabina Franchi, assicura una precisione entro il moa su tre colpi sparati ed è garantita sette anni sulle parti meccaniche.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.