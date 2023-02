Eos 2023, il programma delle iniziative

Dall’11 al 13 febbraio Veronafiere ospita Eos 2023, la principale fiera italiana di armi e di caccia.

In attesa di capire se accadrà lo stesso anche per i visitatori (l’anno scorso furono 27.000), rispetto alla prima edizione il numero degli espositori è aumentato di un 33% netto: saranno infatti 357 le aziende presenti con un proprio stand a Eos 2023, la fiera di armi, caccia e pesca in programma a Verona dall’11 al 13 febbraio; sono ben 502 i marchi accreditati. Alle armi e alla caccia saranno dedicati i padiglioni 11 e 12, il 9 allo shopping; 61.000 metri quadri l’estensione complessiva della fiera.

Di fatto saranno presenti tutti i produttori di armi italiane: se ne attendono ben 42 (li conoscete tutti? Se ve ne manca qualcuno potete scoprirli sull’Annuario Armi), oltre ai distributori Bignami e Paganini; per l’esecuzione dei test sarà disponibile il Trap Concaverde di Lonato del Garda (Bs), che eccezionalmente allestirà linee di tiro anche per pistole e carabine e per il quale sabato e domenica ogni mezz’ora (ore 9.30-16.30) partirà una navetta dall’ingresso di Veronafiere.

Per l’inaugurazione ufficiale (Arena, padiglione 12, sabato a mezzogiorno) è prevista la presenza di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. A quell’ora saranno già partiti i corsi di formazione per operatori professionali, cacciatori e tiratori con i giornalisti delle testate di Editoriale C&C. Nel pomeriggio (ore 16.30) sempre nell’Arena è in programma la presentazione della tappa della Coppa del mondo di tiro a volo che si terrà a Lonato nel mese di luglio.

Domenica mattina (ore 10, Arena) si riuniranno i presidenti delle associazioni dilettantistiche della Federazione di tiro sportivo; oltre che al convegno giuridico dell’Assoarmieri il pomeriggio sarà invece dedicato alle premiazioni (Fitav, ore 14; Assoarmieri Award, ore 15.30).

E anche se il legame col mondo delle armi non è diretto lo stand della Fondazione Una merita ben più di un’occhiata distratta: è infatti lì che si terranno cooking show a base di carne di selvaggina.

