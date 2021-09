Gamo Speedster 10X IGT Gen II: la carabina ad aria compressa di libera vendita in Italia

Adinolfi distribuisce in Italia la Gamo Speedster 10X IGT Gen II, carabina ad aria compressa di libera vendita.

Nel calibro 4,5 millimetri, quello disponibile in Italia grazie ad Adinolfi, la potenza inferiore ai 7,5 Joule la designa come una carabina ad aria compressa di libera vendita. Sarà dunque sufficiente spendere 285 euro per portarsi a casa la Gamo Speedster 10X IGT Gen II, carabina a canna basculante (break barrel) da ora disponibile anche da noi.

Sono due le tecnologie che la contraddistinguono. Il sistema 10X Quick Shot di seconda generazione inserisce automaticamente il pallino in canna nel momento in cui si carica il pistone; e per generare aria compressa la nuova Speedster usa l’Intert Gas Technology, cilindro pieno di gas inerte compresso a ogni riarmo. Gli effetti? Minori vibrazioni, maggiore costanza nell’erogare la potenza, caricamento più agevole. È facile anche cambiare il caricatore (10 colpi), parallelo rispetto all’asse della canna.

In acciaio e con freno di bocca, la canna rigata è lunga 500 millimetri; la ospita (fluted) un rivestimento in polimero che potenzia l’aspetto aggressivo. È in polimero, rinforzato in fibra di vetro, anche la calciatura ambidestra con finitura superficiale ruvida e zigrinatura decisa su impugnatura e astina. Vi si trova integrato il poggiaguancia; la pala del calcio è arricchita dallo Shock Wave Absorber, il sistema per l’assorbimento del rinculo composto da tre elementi estraibili che permettono di regolarne la consistenza. Sotto l’impugnatura si trova poi il compartimento per il caricatore di scorta.

Il grilletto è il Custom Action Trigger, regolabile agendo su due viti indipendenti; si può settare lo scatto stabilendo corsa e peso di primo e secondo tempo. La Gamo Speedster si completa infine con doppia sicura (manuale + automatica, che si inserisce a ogni caricamento); mire metalliche con riferimenti in fibra ottica (mirino con tunnel finestrato, tacca di mira regolabile in alzo e deriva con tamburi rotanti separati); slitta Gamo Recoil Reducing Rail, in due pezzi, per l’installazione del cannocchiale.

Gamo Speedster 10X IGT Gen II: la scheda tecnica

Produttore : Gamo

: Modello : Speedster 10X IGT Gen II

: Speedster 10X IGT Gen II Calibro : 4,5 mm

: 4,5 mm Potenza : <7,5j

: <7,5j Tipologia : carabina ad aria compressa a canna basculante (break barrel)

: carabina ad aria compressa a canna basculante (break barrel) Lunghezza canna : 500 mm

: 500 mm Lunghezza totale : 1.170 mm

: 1.170 mm Materiali : metallo e polimeri

: metallo e polimeri Alimentazione : caricatore da 10 colpi

: caricatore da 10 colpi Scatto : a due tempi, regolabile

: a due tempi, regolabile Sicura : manuale

: manuale Mire : fibra ottica

: fibra ottica Slitta per ottica : 11 mm

: 11 mm Peso : 3.100 g

: 3.100 g Prezzo: 285 euro

