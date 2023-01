Gare di tiro, la novità sulle medaglie

L’Issf anticipa ufficialmente una delle modifiche al regolamento delle gare di tiro.

Dal 1° marzo 2023 in nessuna delle gare di tiro Issf saranno più assegnate due medaglie di bronzo; dopo la bozza diffusa a inizio gennaio è la prima anticipazione ufficiale delle modifiche contenute nel nuovo regolamento che sarà pubblicato online il 28 febbraio. L’Issf ha inoltre ribadito che fino a quel momento resterà in vigore il regolamento 2022, anche nella parte che definisce i limiti d’età per potersi qualificare a una gara come junior.

