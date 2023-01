Canik Mete Mc9, la pistola microcompatta

Disponibile in tre diverse colorazioni, la Mete Mc9 è l’ultima pistola microcompatta lanciata sul mercato dalla turca Canik.

C’è tutto già nel nome: Mc9, la sigla con cui la turca Canik designa l’ultima arrivata a catalogo, sta infatti per micro-compact, ossia pistola microcompatta, calibro 9 mm. Non c’è bisogno di analisi particolari per farla finire in questa categoria: limitandosi a 81 millimetri, la canna contiene infatti la lunghezza complessiva dell’arma in 155 millimetri cui corrisponde un peso pari a 600 grammi.

Sul carrello optic ready è rapidamente installabile un punto rosso, eventualmente impiegabile in co-witness con le mire di serie; la Mc9 è inoltre dotata d’indicatore di colpo in camera e di slitta Picatinny mil-std 1913. Sono ambidestri sia l’hold open sia il pulsante di sgancio del caricatore; in polimero il grilletto.

Nera, bicolore oppure flat dark earth, la Canik Mete Mc9 si correda di tre backstrap intercambiabili di tre taglie diverse e di due caricatori, uno da 12+1 e uno da 15+1 colpi. I Italia il marchio è gestito da Origin.

