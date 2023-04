Garmin Foretrex 901 Ballistic edition, il ricevitore tattico da polso

La Garmin ha annunciato il lancio del Foretrex 901, ricevitore tattico e outdoor da polso impiegabile anche nelle gare prs e a lunga distanza.

Nasce come ricevitore tattico da polso, ma grazie al software Applied ballistics élite è utile anche a chi partecipa alle gare Prs e a lunga distanza, nelle quali si può utilizzare per calcolare le traiettorie delle munizioni: è il Forextrex 901 Ballistic edition, l’ultima novità della Garmin nell’omonima serie nata nel 2004; oltre che ai telemetri compatibili, il 901 è associabile anche all’app Ab synapse Garmin che consente di gestire i profili balistici.

Grazie alla tecnologia di ricezione Gps multibanda, il nuovo Garmin Foretrex s’appoggia su frequenze diverse per rendere il più accurata possibile la posizione rilevata; la tecnologia multi-Gnss consente inoltre di ricevere segnali da una costellazione di satelliti, migliorando le prestazioni in ambienti difficili.

Informazioni sensibili al sicuro

Le informazioni sensibili possono comunque restare celate grazie alle funzioni Stealth mode (i dati non vengono immagazzinati o registrati; pertanto nessuno può entrarne in possesso in caso di smarrimento) e Kill switch che formatta il dispositivo riportandolo alle condizioni di fabbrica, opzione utilissima per chi opera in contesti in cui la riservatezza può essere a rischio.

Dotato di sensore wireless Ant+, se associato a un dispositivo InReach il Garmin Foretrex 901 può ricevere messaggi anche in zone prive di copertura telefonica; si può inoltre attivare il servizio Sos georeferenziato con la Garmin response, ossia la centrale operativa della Gamin.

Il display monocromatico da 2,2” è visualizzabile in qualsiasi condizione d’illuminazione, anche con visori notturni; l’alimentazione è affidata a due batterie Aaa sostituibili, che garantiscono un’autonomia di 100 ore nella modalità standard e addirittura di mille se s’attiva la funzione di risparmio energetico Expedition.

Associabile all’app Garmin Explore, con accelerometro a tre assi, bussola elettronica e altimetro barometrico, il Foretrex 901 costa 650 euro; la Garmin ne propone anche una versione con meno funzioni, la 801, a 300 euro.

