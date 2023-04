Cz 75 & Colt 1911 Tribute to legends, set di due pistole da collezione

La Cz e la Colt festeggiano il loro legame e una storia lunghissima con le Tribute of legends, cinquanta coppie di pistole da collezione all’asta.

Da un paio d’anni fanno parte della stessa holding: la Cz e la Colt festeggiano l’avvenimento e una storia lunghissima (la Cz fu fondata nel 1936, la Colt addirittura nel 1836) con un set di due pistole da collezione in edizione limitata; delle Tribute to legends, realizzazione custom di Cz 75 e Colt 1911, sono state realizzate appena cinquanta coppie, in vendita all’asta (si tiene, del tipo Nft, sulla piattaforma web della Cz; la prima coppia è stata però donata alla Galleria Kodl per un’asta di beneficenza) da ieri al 27 aprile; i proventi saranno destinati a due fondazioni legate al mondo del law enforcement e all’ambasciata Ucraina in Repubblica Ceca, come forma d’aiuto all’esercito nazionale impegnato nella guerra contro la Russia.

Ogni arma è lavorata a mano dal mastro incisore Rene Ondra, che per i motivi decorativi s’è ispirato allo stile delle armi nordamericane dell’Ottocento. Sul lato sinistro del carrello sono inoltre presenti il nome dell’arma seguito dalla scritta «Tribute to legend»; sul destro gli elementi caratteristici di ciascuno dei due marchi (per la Colt l’anno 1836 e l’aquila dello stemma americano; per la Cz l’anno 1936 e il leone a doppia coda dello stemma ceco). Le canne, lucide e laccate, sono bluizzate; i comandi (grilletto, hold-open, sicure, sgancio del caricatore ed estrattore) e le viti sono placcati in oro. Come il case che contiene le due armi, l’impugnatura è in legno d’acero: la impreziosiscono le incisioni col logo di ciascuno dei due marchi. La numerazione progressiva è del tipo Colt2021001-50 e Cz2021001-50: in ogni coppia i numeri sono abbinati.

