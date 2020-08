German Sport Guns Gsg-16: Adinolfi porta in Italia il fucile compatto .22 LR

Arriva in Italia il fucile compatto German Sport Guns Gsg-16.

La calciatura collassabile multiposizione lo rende un autentico fucile compatto (868 millimetri): ora distribuito in Italia da Adinolfi, il German Sport Guns Gsg-16 consente di sparare con un’arma piuttosto leggera e decisamente bilanciata. È merito del triangolo tra i polimeri, la lega leggera e l’acciaio che dà vita a otturatore e canna a sei principi di rigatura. E no, quello alla volata non è un silenziatore: si tratta di un manicotto che ospita la canna e, nel rispetto della normativa italiana, regala all’arma un profilo simile a una moderna pistola mitragliatrice.

Poche le sorprese considerato il calibro, il .22 LR: il German Sport Guns Gsg-16 è modellato su un funzionamento semiautomatico a chiusura labile con scatto in sola azione singola. L’alimentazione è affidata a serbatoi monofilari ricurvi da dieci o ventidue colpi. Il calcio dispone di un alloggiamento per ospitare un caricatore di riserva, acquistabile a parte. La sicurezza è parte cruciale nella fabbricazione di un’arma: Gsg ha deciso di aggiungere le sicure automatiche (caricatore e anticaduta) alla leva ambidestra comandata dal pollice. E non è l’unico comando ambidestro: gli si accompagnano infatti anche sgancio del caricatore e leva d’armamento.

Questo fucile compatto è inoltre dotato di slitta Picatinny superiore e di mire Ghost Ring (anello abbattibile al posteriore e piolo protetto da due alette laterali all’anteriore) per facilitare l’acquisizione del bersaglio. Sulle tre slitte Picatinny montate sull’astina è possibile aggiungere torce, sistemi di puntamento, impugnature anteriori o bipiedi. L’arma, disponibile nelle colorazioni nero o tan, viene venduta con caricatore, indicatore di camera vuota ad alta visibilità, mire meccaniche e strumenti per la manutenzione.

Riportando le indicazioni del produttore, Adinolfi suggerisce di usare munizioni .22 LR High Velocity o comunque in grado di sviluppare almeno 384 m/s: servono per il regolare riarmo dell’otturatore.

German Sport Guns Gsg-16: la scheda tecnica

Produttore: German Sport Guns

Modello: GSG-16

Calibro: 22 LR

Funzionamento: semiautomatico, chiusura labile

Azione: singola

Sicura: anticaduta, al caricatore, manuale

Capienza caricatore: 10

Lunghezza: 868 mm

Canna: 414 mm

Materiali: metallo e polimeri

Peso: 2.640 g

Prezzo indicativo: 539 euro

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine. E non perdere Armi Magazine settembre 2020, in edicola da questi giorni.