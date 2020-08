Glock Slimline, le pistole Glock con sistema modulare per l’ottica

Le pistole Glock G43X e G48 saranno integrate con la tecnologia Mos: prende vita la serie Slimline.

Basta una sillaba per attirare l’attenzione; il catalogo delle pistole Glock si arricchisce infatti di una nuova linea. È l’Optic Ready Slimline, la serie in cui entrano G43X e G48 con slitta per gli accessori e soprattutto Modular Optic System. La tecnologia Mos rende particolarmente semplice installare un’ottica sull’arma.

Calibro 9 mm, entrambe le pistole sfoggiano carrello nero con finitura Dlc. L’impugnatura compatta con profilo beavertail e il caricatore da dieci colpi le rendono tipiche armi per il porto occulto. La linea Slimline conserva alcune caratteristiche tipiche della Gen 5, dalla ridotta precorsa del grilletto al pulsante di sgancio del caricatore, reversibile, fino alla canna Glock Marksman Barrel match grade (87 mm per la G43X, 106 mm per la G48). 24 N il peso di scatto del grilletto.

Lunga 185 millimetri, senza caricatore la Glock G48 Slimline pesa 524 grammi, che salgono a 588 con il caricatore inserito e a 712 con tutti e dieci i colpi in pancia. Più corta (165 millimetri) e leggera la G43X (465-530-654 grammi). Il coming soon promette di accendere l’autunno. Si attendono ulteriori comunicazioni sul prezzo al pubblico.

