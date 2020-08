Heckler & Koch Vp9L Or, la nuova pistola optics-ready

Heckler & Koch modifica la Vp9 e aggiunge a catalogo una pistola optics-ready.

Or come optics-ready, pistola optics-ready. Heckler & Koch ha presentato un nuovo allestimento della sua Vp9, battezzato Vp9L Or e pronto a sbarcare sul mercato internazionale (899 dollari il prezzo base, 999 dollari se ci si aggiungono le mire notturne). L’arma aggiorna il modello base con alcuni accorgimenti come l’anello o-ring sulla canna da 127 millimetri, il caricatore esteso da 20 colpi – ma si può rimanere nel classico con quello da 10, sempre 9 mm – e soprattutto il taglio sul carrello per la rapida installazione dell’ottica. Quest’accortezza permette di montare i più diffusi punti rossi su una delle cinque slitte disponibili, acquistabili a parte.

Ma non è l’unico ingrediente che fa ingolosire. Sia il backstrap dell’impugnatura sia le guancette sono sostituibili e, combinati, danno vita a 27 configurazioni custom. L’Heckler & Koch Vp9L Or (canna poligonale destrorsa con sei vuoti, 24 N lo scatto del grilletto) è lunga 209 millimetri e pesa 770 grammi. All’arma è stato dedicato anche un post su Instagram che in 72 ore ha sfiorato i 40.000 like.

