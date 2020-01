Gran Premio del Kuwait: quattro medaglie per l’Italia del trap

Gaia Ragazzini conquista l’oro nel Gran Premio del Kuwait. Quattro su sei le medaglie per l’Italia di fossa olimpica.

Nella fossa olimpica e quasi en plein: il Gran Premio del Kuwait regala un oro, due medaglie d’argento e un bronzo alla selezione azzurra. La copertina è tutta per Gaia Ragazzini che si prende il primo posto della gara femminile davanti alla connazionale Giulia Grassia. 43-39 il punteggio della finale.

Due medaglie anche per gli uomini. Emanuele Buccolieri (48/50 in finale) e Fabio Sollami hanno infatti chiuso alle spalle del ceco David Kostelecky (48/50). Martedì è in programma la gara di skeet che vedrà in pedana Giancarlo Tazza, Erik Pittini, Antonio Morandini, Valerio Andreoni, Emanuele Fuso e Martina Maruzzo.