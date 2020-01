Tecnici di tiro dinamico sportivo, le date del corso di aggiornamento

A febbraio la Fitds organizza un corso di aggiornamento per i tecnici di tiro dinamico sportivo.

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio la Fitds organizza un corso di aggiornamento per tecnici di tiro dinamico sportivo. Devono parteciparvi i tecnici in possesso della qualifica di II livello da almeno un quadriennio e non transitati tra i III livello e quelli di I livello da prima del 2017 che non hanno partecipato al corso nel 2019.

Le lezioni delle prime due giornate saranno tenute dai docenti della Scuola dello Sport, in sede e poi nella struttura sportiva Castel Sant’Elia (VT). Domenica 23 la stessa struttura ospiterà le lezioni di Jorge Ballesteros, tecnico formatore internazionale che insegnerà le più avanzate tecniche di tiro dinamico sportivo. È pertanto richiesto di portare l’attrezzatura sportiva necessaria (armi, caricatori, buffetteria, almeno 100 munizioni). È necessario confermare la partecipazione entro il 25 gennaio inviando una e-mail a tecnici@fitds.it. Per pagare la quota di 200 euro c’è tempo fino al 30 gennaio.