Great British Shooting Awards 2025: premiati tre prodotti italiani

Beretta e Baschieri & Pellagri sono state premiate col Great British Shooting Awards 2025 per i migliori fucili da tiro e da caccia, e per la migliore munizione da tiro.

Nei fucili a canna liscia la Beretta non ha rivali: sono suoi infatti i fucili premiati nel corso del British Shooting Show col Great British Shooting Awards sia per il tiro sia per la caccia, rispettivamente il Dt11 e il 687 Silver Pigeon III.

L’Italia è rappresentata benissimo: con la F2 Flash la Baschieri & Pellagri ha infatti ottenuto il premio per la miglior munizione da tiro.

L’elenco dei prodotti premiati

