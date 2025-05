Grinta, sacrificio, successo: la Cabot Guns presenta la Redemption

La Cabot Guns ha presentato la Redemption, pistola semiautomatica 1911 da collezione prodotta in appena sei esemplari; il tratto distintivo è il fusto Phoenix Fire.

È una pistola semiautomatica in edizione limitatissima: sono appena sei gli esemplari in cui la Cabot Guns ha prodotto la Redemption, la sua ultima 1911 (ovviamente calibro .45 acp) da collezione.

Il tratto più distintivo è il fusto Phoenix Fire trattato con la tecnologia proprietaria Fire & Ice, grazie alla quale risalta la miscela di tonalità rame, bordeaux, ambra e blu; con questi toni terrosi contrasta il nero brillante del carrello in acciaio damasco, profondamente inciso e rifinito Dlc; lo sormonta una mira a perla in oro 18 carati. È placcata in oro anche la canna, rivelata dalle finestre; lucidate a specchio le minuterie.

Infine, la Redemption si completa con due guancette in radica di noce nero rifinito a mano; la superficie lucida evoca la tecnica giapponese Shou Sugi Ban di bruciatura del legno. La Cabot Guns vende ciascuno dei sei esemplari in una valigetta Cabot Low Pro Case, rivestita in pelle e arricchita di magneti tratti da terre rare.

