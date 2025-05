La Sk Guns lancia la Cinco de Mayo, in appena 500 pezzi

Per celebrare uno dei momenti fondanti della storia messicana la Sk Guns ha deciso di produrre la Cinco de Mayo, pistola semiautomatica dedicata al generale Ignacio Zaragoza.

Da più d’un secolo e mezzo in Messico il 5 maggio, Cinco de Mayo, è festa nazionale: nel 1862 infatti in quella data le truppe locali, anche se inferiori per numero e male equipaggiate, riuscirono a sconfiggere l’esercito francese che Napoleone III aveva inviato per tentare d’estendere il proprio dominio in America Latina; alla battaglia di Puebla e al suo eroe, il generale Ignazio Zaragoza, la Sk Guns dedica una pistola semiautomatica da collezione costruita sulla base di una Colt 1911 calibro .38 Super: la produrrà in appena 500 pezzi, disponibili dal prossimo luglio (2.900 dollari) eventualmente insieme a un coltello dedicato (800 dollari).

1 di 6

Sul lato sinistro del carrello, in mezzo a fiori di giglio e teschi messicani, i maestri incisori hanno raffigurato un combattimento a cavallo; sulla sommità compare il ritratto di Zaragoza, insieme al suo nome in un font stilizzato e alle date di nascita e di morte (1829-1862); a destra spicca invece la bandiera messicana, accompagnata dalla scritta «Cinco de Mayo». Il medaglione Colt e le viti in oro 24 carati arricchiscono le guancette Kirinite.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.