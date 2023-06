Nel configuratore online della Cz si possono ora scegliere anche le guancette custom viola per la pistola Cz Shadow 2.

Viola, più o meno: sono classificate come purple le nuove guancette custom per la pistola Cz Shadow 2 disponibili nel configuratore online; vanno a far compagnia a quelle nere, rosse, azzurre e verdi. Sono le stesse le possibilità cromatiche anche per l’eventuale minigonna.

Partendo dal classico nero-nero (1.099 dollari il prezzo base sul mercato internazionale), si possono inoltre modificare anche fusto (+150 dollari) e carrello (+100 dollari), o anche soltanto uno dei due, con le finiture Cerakote Burnt bronze e Magpul Od green.

Oltre alla componente meramente estetica il configuratore online consente di personalizzare anche il tipo di canna, con bushing o senza, i comandi, l’ottica e il caricatore.

