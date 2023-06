Campionato europeo di Fossa Universale: 13 medaglie azzurre

A Maribor (Slovenia), dove si è svolta la 50esima edizione del Campionato europeo di Fossa Universale, l’Italia chiude con 13 medaglie: sei d’oro con i rispettivi titoli, cinque d’argento e due di bronzo, eguagliando il bottino dell’edizione 2022

Per quanto riguarda la classifica Open del Campionato europeo di Fossa Universale, ovvero quella generale, a mettersi al collo la medaglia d’oro è stato il francese Fabien Couvidat, primo sul podio con 197/200 +25, seguito con l’argento dal nostro Alessandro Camisotti di Porto Viro (Ro), secondo con 197/200 +24. Terzo lo spagnolo Gonzalo Santos Camacho con 196/200 +25. Camisotti è tornato sul podio per la medaglia d’oro a squadre insieme a Stefano Narducci di Altopascio (Lu) e Vincenzo Triscari di Naso (Me). Gli azzurri sono saliti sulla vetta del podio con il totale di 581/600. Passando alla classifica Ladies, a meritarsi l’oro e il titolo individuale è stata Bianca Revello di Bernezzo (Cn) con il punteggio di 182/200. Anche per lei la doppia medaglia, in questo caso l’argento a squadre con il totale di 528/600 realizzato insieme a Rachele Amighetti di Costa Volpino (Bg) e Silvia Munno di Luzzi (Cs). Meglio di loro solo le francesi, con il totale di 535. Tra gli Junior il migliore in pedana è stato l’azzurro Andrea Diana di Frosinone che, con 191/200, ha messo in riga tutti gli avversari diplomandosi campione europeo. Nella classifica a squadre, Diana – in collaborazione con Diego Martelli di Lamporecchio (Pt) e Matteo Vecchiarelli di Roma – ha totalizzato 548/600 che gli ha regalato la medaglia d’argento alle spalle degli avversari francesi, primi con 552/600. Per la classifica Senior a meritarsi il titolo e l’oro è stato il britannico Rod Gould con 196/200, seguito a strettissimo giro dal nostro Pietro Zecchi di Pioltello (Mi), medaglia d’argento con 194/200. Zecchi, in compagnia di Graziano Borlini di Ardesio (Bg) e Luciano Fiorini Carbognin di Montecchia di Crosara (Vr), si è rifatto sugli avversari centrando l’oro e il titolo a squadre con il totale di 567/600. Due le medaglia centrate dai Veterani azzurri Livio Elli di Nova Milanese (Mi) e Angelo Bueno Pernica di Roma, rispettivamente d’argento con 190/200 +19 e di bronzo con 185/200. Elli e Bueno Pernica sono tornati sul podio con Giulio Grondona di Genova per la medaglia d’oro a squadre, con il totale di 547/600. Infine, l’ultimo alloro del forziere italiano è stato quello conquistato da Calogero Gibiino di Catania tra i Master, con il totale di 179/200.

Le parole di Sandro Polsinelli

Ottimo il risultato anche nella finale di Coppa Europa con l’argento di Camisotti tra i Men, l’oro della Revello e il bronzo della Munno tra le Ladies, l’oro di Diana e il bronzo di Martelli tra gli Junior, l’oro di Zecchi e il bronzo di Fiorini Carbognin tra i Senior, l’argento di Elli e il bronzo di Bueno Pernica tra i Veterani e l’oro di Gibiino e il bronzo di Ravera tra i Master.

“Non è stato semplice, ma la squadra è stata all’altezza delle aspettative – ha commentato il commissario tecnico, Sandro Polsinelli – Abbiamo eguagliato il bottino dello scorso anno e, soprattutto, ci sono stati grande coesione e affiatamento. Non posso che essere soddisfatto di tutti. A nome mio e loro, voglio ringraziare la Federazione e il presidente Luciano Rossi per averci dato la possibilità di partecipare e per il supporto che ci garantiscono durante tutto l’anno”.