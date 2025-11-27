Tisas Zig 1911 D10, emozioni forti calibro 10 mm Auto: il test

Arriva anche da noi la versione della 1911 turca di Tisas nel calibro 10 mm Auto, nato per portare la potenza del .357 Magnum nel mondo delle semiautomatiche.
E’ un’arma destinata agli amanti delle sensazioni forti che cercano il massimo delle prestazioni.
L’abbiamo provata all’Oklahoma Camp di Ubodo.
Tisas Zig 1911 D10 calibro 10 mm Auto
- Produttore: Tisas Trabzone, Turchia, trabzonsilah.com
- Importatore: Paganini, Torino, paganini.it
- Modello: Zig 1911 D10
- Tipo: pistola semiautomatica
- Funzionamento: sistema Colt, chiusura stabile a corto rinculo di canna
- Calibro: 10 mm Auto
- Canna: 127,3 mm
- Caricatore: monofilare da 8 colpi
- Mire: tacca (regolabile in altezza e deriva) e mirino inseriti a coda di rondine
- Sicure: manuale ambidestra e dorsale
- Scatto: singola azione
- Lunghezza totale: 220 mm
- Altezza: 148 mm
- Spessore: 38,25 mm
- Materiali: acciaio inox per canna, carrello e fusto
- Peso: 1.093 g (con caricatore vuoto)
- Classificazione: arma sportiva (24_00126s1)
- Prezzo: 1.399 euro
