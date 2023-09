Trofeo Coni 2023, anche il tiro a segno è protagonista

La Basilicata ospita il trofeo Coni 2023, con migliaia di giovani atleti pronti a competere all’insegna della promozione della pratica sportiva. L’Unione italiana tiro a segno (Uits) parteciperà organizzando le gare di specialità di pistola e carabina ad aria compressa, in programma nel comune di Nova Siri Marina (Matera) a partire da venerdì 22 settembre

La Basilicata è pronta ad abbracciare il trofeo Coni, l’ottava edizione della più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia che fino a domenica 24 settembre vedrà 4.400 partecipanti di 35 Federazioni sportive nazionali e sette discipline sportive associate competere a nome della propria regione d’appartenenza, all’insegna di un appuntamento multidisciplinare finalizzato a promuovere la pratica sportiva tra i ragazzi secondo il format voluto fortemente dal Comitato olimpico nazionale italiano e accolto da tutti gli organismi sportivi. È la prima volta che la manifestazione si svolge in Basilicata, e coinvolgerà i comuni di Nova Siri, Policoro, Matera, Ferrandina, Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Rotondella, Senise e Marinella.

56 atleti per la Uits

La Uits parteciperà con 56 atleti organizzando le gare di specialità di pistola e carabina ad aria compressa. Il progetto è riservato agli atleti nati dal 2009 al 2013 e a quelli tesserati alle Asd/Ssd in regola con l’iscrizione al registro Coni. Le gare si terranno nel ‘Palaliceo’ presso il liceo classico e artistico Pitagora di Nova Siri, con data di inizio fissata a venerdì 22 settembre. Un fitto programma che prenderà il via alle 9 del mattino per terminare alle 17. Si inizierà con le gare di carabina 10 metri in tiro libero e in appoggio, per poi passare alla pistola 10 metri in appoggio. Il giorno seguente, dalle 9,50 del mattino, sarà la volta delle gare di pistola 10 metri in tiro libero, con premiazione fissata alle 12,15.

Dove vederlo

Il trofeo Coni sarà visibile su Italia Team TV, la piattaforma Ott del Coni, che dedicherà quattro canali all’evento. Domenica 24 settembre sarà proclamata la regione vincitrice: al momento l’albo d’oro conta due successi di Lazio (2014 e 2022), Piemonte (2015 e 2018) e Veneto (2016 e 2019) e una vittoria della Lombardia (2017).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.