Henry celebra i 250 anni dei marine con la Spirit of the Corps Tribute Edition

La Spirit of the Corps Tribute Edition è la carabina a leva con cui la Henry Repeating Arms celebra i 250 anni del corpo dei marine.

È uno dei reparti militari più noti al mondo, forse il più noto: nel 2025 il corpo dei marine compie 250 anni (nacque infatti nel 1775); e per festeggiare l’anniversario rotondo la Henry Repeating Arms ha deciso di produrre una carabina a leva da collezione, la Spirit of the Corps Tribute Edition, costruita sulla base della Golden Boy calibro .22 s/l/lr.

Il lato destro è un omaggio ai marine contemporanei: le incisioni in oro rappresentano infatti un Joint Light Tactical Vehicle e un V-22 Osprey, insieme al primo verso dell’inno, «From the halls of Montezuma», scritto in un cartiglio; il secondo verso, «To the shores of Tripoli», si trova sul lato sinistro insieme a una serie di passaggi cruciali della storia del corpo: le due guerre mondiali, la guerra del Vietnam, la guerra d’indipendenza.

Nel calcio, sorta di replica del Marine Corps War Memorial di Arlington, la Henry ha deciso di raffigurare i marine nell’atto d’issare la bandiera americana sulla vetta del monte Suribachi dopo la battaglia di Iwo Jima; sull’altra si legge un altro verso dell’inno, «In the air, on land, and sea», che «celebra l’abilità di combattere ovunque, in ogni tempo, e contro qualunque nemico».

Una carabina a leva in .22 s/l/lr

Dal punto di vista tecnico la Spirit of the Corps Tribute Edition si sviluppa lungo una canna ottagonale di 20” (510 millimetri; passo di rigatura 1:16”) in acciaio, con finitura bluizzata; la length of pull vale 356 millimetri, la lunghezza complessiva 978 centimetri, il peso 3.060 grammi. La dotazione si completa con una mira frontale a perla in ottone e una tacca posteriore semi-buckhorn con inserto in diamante, regolabile in alzo e in deriva.

La Spirit of the Corps Tribute Edition costa 1.350 dollari; la Henry donerà parte dei ricavi alla Semper Fi & America’s Fund, associazione che si fa carico dei veterani e dei familiari dei soldati caduti in servizio.

