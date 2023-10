Heritage Settler, tre nuove armi a leva

Della nuova serie Settler dell’americana Heritage fanno parte tre armi a leva calibro .22 lr.

Una corta, perlomeno teoricamente , una lunga compatta e una lunga full size: sono tre le armi con cui inaugurando la serie Settler la Heritage entra nel mercato dell’azionamento a leva. Tutte e tre condividono il calcio in legno, i materiali per azione e canna. rispettivamente lega d’alluminio con finitura simil-temprata e lega d’acciaio con finitura ossido nero, il calibro .22 lr, la sicura cross-bolt e le mire, frontale regolabile in deriva e posteriore buckhorn.

Lunga 590 millimetri (la canna misura 317 millimetri; 1.910 grammi il peso complessivo; 475 dollari il prezzo), la pistola Mare’s Leg ospita un caricatore da 10 colpi; si va a salire per le carabine, 13 la Settler Compact (canna di 419 millimetri; lunghezza 810 millimetri; peso 2.345 grammi; 495 dollari il prezzo) e 15 la Settler full size (canna di 510 millimetri; lunghezza 963 millimetri; peso 2.430 grammi; 500 dollari il prezzo).

