Nighthawk custom Korth Super sport Gts, un nuovo revolver custom

Il Korth Super sport Gts è il nuovo revolver della Nighthawk custom in azione mista.

Nasce in .357 magnum, ma con una semplice operazione può essere portato a sparare munizioni calibro 9×19: è solo uno dei tratti che rendono custom il Korth Super sport Gts, il nuovo revolver della Nighthawk custom in singola-doppia azione.

In fibra ottica o, classica, a perla dorata, la mira frontale può essere regolata in anticipo in quattro diverse configurazioni, a distanze predeterminate; le s’aggiungono la tradizionale tacca di mira, regolabile in alzo e deriva, ed eventualmente un punto rosso facilmente installabile sulla slitta Picatinny.

Rotomartellata a freddo, la canna in acciaio inossidabile (finitura Dlc) misura 152 millimetri (6”); la lunghezza totale del revolver raggiunge così i 295 millimetri, cui corrisponde un peso di 1.320 grammi. L’impugnatura, anatomica, è realizzata in noce turco.

Nei 7.000 dollari è compreso un kit nel quale si trovano anche due contrappesi, uno in acciaio e uno in alluminio, per lavorare sul rilevamento.

