Hornady presenta le palle Aeromatch

I calibri .338 arc e 6 mm Gt non sono le uniche novità proposte dalla Hornady in vista del 2025: dell’elenco fanno parte anche le palle Aeromatch, per i tiratori che ne sparano in gran quantità e a tutte richiedono affidabilità, precisione e performance costanti. Ogni confezione ne contiene infatti cinquecento, e oltre che singolarmente si possono acquistare anche in box da sei.

Sono quattro i calibri a catalogo, per un totale di sei pesi differenti: due sia in .30 (168 e 175 grani) sia in .224 (69 e 77 grani), tutte hollow point boat tail; una in 6 millimetri (105 grani); una in 6,5 millimetri (140 grani).

