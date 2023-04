Scoprire quali sono stati i pesci d’aprile dei produttori di armi può essere utile a saggiarne il tasso di creatività.

È sempre curioso (e delicatissimo per chi fa informazione: a volte sono così rifiniti che abboccarci è facile) scoprire i pesci d’aprile che i produttori di armi affidano ai propri profili social.

La Auto Ordnance ha finto d’aver introdotto un nuovo calibro, il .47 Maga (è il motto di Donald Trump: Maga, «Make America great again»), in cui camerare la pistola 1911 Ultra Maga («una potenza di livello presidenziale», 1.257 m/s la velocità alla bocca); la Fn ha finto di declinare in calibro 12 (e ben cinque le varianti: oltre alla Black e alla Flat dark earth, in via d’improbabilità crescente Hunter, Drone e Snow Goose) la carabina semiautomatica Scar. Calibro 12 anche per la Walther con la Wa2023-12, «la curvatura moderna d’un classico».

Il primo premio per la soluzione più surreale lo vince però la Springfield armory con la Hellcow, introdotta dal grido «Holy cow», come dire «Santa mucca»: pezzatura bianca e nera sulla base della Hellcat. Finché non ci si casca va tutto bene.

