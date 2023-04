Girsan Mc 14T, canna basculante per non “scarrellare”

Presentata al mercato statunitense dal distributore EAA Corporation, la pistola semiautomatica Mc 14T della turca Girsan riporta d’attualità la canna basculante resa celebre da Beretta.

La Girsan Mc 14T è una bifilare (13 colpi nel caricatore) a cane esterno in calibro 9 Corto: l’adozione della canna basculante risponde alla necessità di evitare la procedura di arretramento del carrello per camerare il primo colpo.

Questa è un’operazione che può risultare difficoltosa per le persone più minute o con meno forza nelle mani: nelle armi che adottano il sistema di chiusura a massa (molte delle pistole in 9 Corto), infatti, lo sforzo richiesto per arretrare il carrello può essere importante considerata la forza della molla di recupero.

Sistema nato nel 1907

Il sistema della canna basculante in una pistola è stato introdotto per la prima volta con le semiautomatiche Pieper e Steyr nel 1907-1909. In seguito, Beretta lo fece conoscere al mondo con la sua 950 calibro 6,35, e poi con le modello 20 (6,35 mm) e 21 in doppia azione (.22 Lr), la 86 in 9 Corto e con la 3032 Tomcat in 7,65 mm Browning.

La Girsan Mc 14T monta una canna lunga 4,5 pollici (115 mm) che porta la lunghezza totale a 172 mm. Con un peso contenuto (635 grammi) e la disponibilità della sicura manuale ambidestra e della sicura automatica al percussore, si propone come una soluzione per il porto prolungato per difesa personale.

In un video nel sito del distributore è mostrato anche un particolare caricatore che porta una munizione nel fondello e consente di caricare velocemente il primo colpo dopo aver fatto sollevare la canna.

Negli Usa la Mc 14T è venduta a 498 dollari; in Italia le armi Girsan sono importate da Tfc Srl.