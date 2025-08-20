Il compensatore anche sulla canna più corta: ecco la Springfield Armory Echelon 4.0C Comp

La Springfield Armory ha annunciato che anche la variante 4.0C, quella compatta con la canna di 4”, della pistola semiautomatica Echelon è disponibile nell’allestimento Comp, col compensatore a una finestra integrato.

Anche sull’Echelon più corta, la 4.0C (il numero indica la lunghezza della canna in pollici, pari a 101,6 millimetri), ora è possibile trovare il compensatore a una finestra integrato, utile per deviare i gas verso l’alto così da ridurre il rilevamento e migliorare il controllo: anche per questa variante, infatti, la Springfield Armory ha annunciato l’allestimento Comp, che sul mercato internazionale (l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami, che ha acquisito la distribuzione del marchio all’inizio del 2025) costa 749 dollari.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola polimerica con carrello (in billet, finitura Melonite come quella della canna forgiata da una barra d’acciaio; 1:10” il passo di rigatura) e fusto compatti, utili per rendere più facile il porto occulto (184 millimetri la lunghezza complessiva, 680 grammi il peso); grazie al Variabile Interface System, che la rende optic ready, si può rapidamente installare un red dot, da usare insieme alla mira frontale con inserto al trizio e alla tacca posteriore Tactical Rack U-Dot. La dotazione si completa con un caricatore standard di 15 colpi e uno maggiorato di 18 colpi calibro 9×19 mm.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.