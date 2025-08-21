La Sig Sauer Cross Sawtooth anche in 6,5 mm prc

Oltre che in .300 prc, 7 mm prc, 6,5 mm Creedmoor, .308 Winchester e .300 Winchester magnum, la carabina bolt-action Sig Sauer Cross Sawtooth è ora disponibile anche in 6,5 mm prc.

All’esordio in .300 prc e in 7 mm prc, all’inizio del 2025 in 6,5 mm Creedmoor, .308 Winchester e .300 Winchester magnum, ora anche in 6,5 mm prc, «noto per la sua traiettoria tesa, l’energia che trasmette, la portata ampia»: da qualche giorno sono sei i calibri nei quali la Sig Sauer declina la Cross Sawtooth, la sua carabina bolt-action con chassis leggero e calcio ripiegabile.

Restano confermate le caratteristiche base, a partire dalla canna Proof Research Carbon Fiber (misura 22”, ossia 559 millimetri) rivestita con un copricanna leggero (standard M-Lok/Arca) e chiusa con una filettatura 5/ 8 x24 e un freno di bocca radiale, dalla finitura Cerakote Moss, dall’impugnatura stile Ar, dai caricatori Aics da quattro colpi.

Certificata sub Moa, completata da una slitta Picatinny di 20 Moa e da un grilletto a due stadi (peso di sgancio regolabile tra 1.135 e 1.815 grammi), in 6,5 mm prc la Sawtooth pesa 3.100 grammi ai quali corrisponde una lunghezza compresa tra 838 e 1.112 millimetri.

