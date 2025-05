Il porto occulto del gentiluomo: Cabot Guns presenta la Gentleman’s Carry

La Cabot Guns ha presentato la Gentleman’s Carry, pistola semiautomatica da collezione disponibile sia in .45 acp sia in 9×19 mm.

È sufficiente guardarla (e dare un’occhiata al prezzo, 5.295 dollari; tempi di consegna superiori all’anno) per capire la ragione del nome che la Cabot Guns ha assegnato all’ultima novità, una pistola semiautomatica disponibile sia in 9×19 mm sia in .45 acp (il caricatore ospita rispettivamente nove o otto colpi): l’abbinamento tra le guancette in noce, nelle quali è incorporato il medaglione aziendale, e la finitura nera lucida del fusto bobtail, in acciaio billet 416, e del carrello giustificano l’appellativo di Gentleman’s Carry.

Le misure, ridotte, sono quelle classiche di una pistola compatta, teoricamente destinata al porto occulto: la canna, la cui volata è svasata verso l’interno, misura infatti 4,25”, ossia 108 millimetri.

La scheda tecnica si completa con mire al trizio, sia quella frontale sia la tacca posteriore, grilletto TriStar in alluminio, sicura al pollice e all’impugnatura; sul carrello spiccano tagli di presa a 13°.

