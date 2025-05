Springfield Armory presenta la Model 2020 Heatseeker

La Springfield Armory ha presentato la Model 2020 Heatseeker, carabina bolt-action sviluppata sullo chassis Sharps Bros Heatseeker; due, 6,5 mm Creedmoor e .308 Winchester, i calibri disponibili.

La definisce come l’arma «per chi chiede la precisione di una bolt action e la modularità di una carabina stile Ar»: è questo lo slogan che la Springfield Armory ha scelto per presentare la Model 2020 Heatseeker, la sua nuova carabina disponibile nei calibri 6,5 mm Creedmoor e .308 Winchester; in entrambi la canna, avvolta in fibra di carbonio (filettatura 5/ 8 x24, con coprifiletto), misura 16”, ossia 406 millimetri.

Insieme all’azione Model 2020, la medesima della Waypoint (avete visto il video del test dell’allestimento Evergreen?), il cuore di tutto è lo chassis Sharps Bros Heatseeker (540 grammi scarsi), ottenuto da un blocco singolo d’alluminio aeronautico 7075 T6 trattato con una finitura Cerakote Coyote brown, e arricchito da slot M-Lok.

Come calcio la Springfield Armory ha scelto il B5 Systems Collapsible Precision, caratterizzato dalla medesima tonalità cromatica e dal poggiaguancia regolabile; verticale l’impugnatura P23 a pistola.

Completata da un otturatore fluted a due tenoni di chiusura (apertura a 90°, pomo sostituibile), da un caricatore da cinque colpi, dal grilletto TriggerTech Field (peso di sgancio regolabile tra 1.136 e 2.268 grammi) e da una slitta Picatinny stile Remington 700, sul mercato internazionale la Model 2020 Heatseeker (lunghezza regolabile tra 902 e 991 millimetri, peso 3.375 grammi) costa 2.355 dollari. La Springfield Armory, marchio che dall’inizio del 2025 arriva in Italia grazie alla Bignami, garantisce una rosata inferiore a tre quarti di Moa.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.