Il revolver Chiappa Rhino in calibro .44 Remington magnum

Per la presentazione ufficiale occorrerà attendere lo Shot Show, in programma a Las Vegas dal 20 al 23 gennaio, ma l’anticipazione sulla pagina Facebook della Chiappa è già golosissima: il Rhino, revolver in singola-doppia azione (il modello di riferimento è il 60Ds, con la canna di 6”, ossia 152 millimetri: per ridurre rilevamento e rinculo è del tipo low-axis, ossia allineata alla camera inferiore del tamburo, da sei colpi), sarà presto disponibile anche in calibro .44 Remington Magnum.

Saranno tre le colorazioni disponibili: Gold Pvd (1.745 dollari), White nickel Pvd (1.545 dollari), Black (1.470 dollari); in tutte la lunghezza complessiva raggiunge i 279 millimetri, cui corrisponde un peso di 1.300 grammi.

La Chiappa ha ridisegnato sia il fusto, in alluminio aeronautico 7075 T6 (è del tipo L-frame), sia il ponticello del grilletto, stile Combat; la doppia slitta Picatinny rende ampie le possibilità di personalizzazione. In gomma l’impugnatura.

