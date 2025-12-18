Ruger aggiorna la linea di carabine rimfire 10/22

Modifiche al calcio e all’azione, grilletto Bx-Trigger: così la Ruger ha deciso di intervenire sulla storica linea di carabine rimfire 10/22.

Negli ultimi 61 anni (l’introduzione risale al 1964) ne ha vendute più di dieci milioni; ora, basandosi sui feedback degli utilizzatori, la Ruger ha deciso di aggiornare la linea di carabine rimfire 10/22 (il calibro, è noto, è il .22 lr) per introdurre stabilmente una serie di caratteristiche fin qui rintracciabili solo in alcune configurazioni selezionate.

La prima è la presenza del grilletto Bx-Trigger, con peso di sgancio regolabile tra 1.135 e 1.360 grammi, precorsa minima e reset positivo; si abbinano un calcio leggero con slot M-Lok a ore sei e zigrinature sull’impugnatura a pistola e sull’astina, il bolt release tipo match e un ritocco dell’azione, che per facilitare la pulizia della canna consente di accedervi dalla parte posteriore.

