Uits, Di Donna e Fent commissari tecnici unici di pistola e carabina

Non più solo dei seniores: Roberto Di Donna e Giuseppe Fent assumono la responsabilità e la competenza anche degli juniores, e nell’organigramma Uits diventano commissari tecnici unici, rispettivamente di pistola e di carabina.

Per «razionalizzare le funzioni» nell’ottica di «una crescita strutturata», su proposta di Pierluigi Ussorio, direttore della preparazione olimpica e paralimpica, l’Uits ha deciso di affidare a Roberto Di Donna e Giuseppe Fent, già commissari tecnici seniores, anche la competenza e la responsabilità delle categorie juniores: «chiamati a svolgere un ruolo sempre più centrale non solo nella gestione degli atleti d’élite, ma anche nello sviluppo e nel monitoraggio del settore giovanile», i due ora diventano commissari tecnici unici, rispettivamente di pistola e di carabina.

In questo modo, scrive l’Uits, si punta «a favorire una maggiore continuità metodologica tra le diverse fasce d’età, accompagnando gli atleti in un percorso coerente di crescita tecnica, fisica e mentale, e rafforzando la responsabilità e l’autonomia degli staff».

