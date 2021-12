La Camera è pronta a discutere il ddl che elimina il divieto di usare il calibro 9×19 in Italia.

La liberalizzazione del calibro 9×19 in Italia sembrerebbe davvero prossima. La Camera ha infatti calendarizzato il ddl sulla legge europea 2019-2020, quella che elimina il divieto in ambito civile; la discussione si aprirà dopo il voto di fiducia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in programma dalle 8.30 di martedì mattina.

Perché il divieto cada è necessario che la Camera non apporti neppure una modifica all’intero ddl e lo lasci intatto com’è uscito dal Senato; in commissione è saltata una serie di emendamenti (niente armi, l’oggetto erano i trasporti) che avrebbe costretto a un nuovo passaggio parlamentare. Nelle prossime ore è bene dunque prestare attenzione a ogni notizia che arriva da Roma: non c’interessano solo le nuove misure anticontagio.

