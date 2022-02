Il revolver Nighthawk Korth Moongoose in un nuovo calibro

Non più solo .357 Magnum: il revolver Nighthawk Korth Moongoose è disponibile anche in .44 Magnum.

Finora era caratterizzato dal .357 Magnum: il look classico resta immutato, ma il revolver Nighthawk Korth Moongoose adesso è disponibile anche in .44 Magnum. Lo ha rivelato Nighthawk Custom aggiungendo un altro tassello alla collaborazione con Korth. Canna (76 o 102 millimetri), fusto e in generale tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio ricavato dal pieno; la finitura DLC serve ad aumentare la resistenza alla corrosione. Scelta tradizionale per l’impugnatura, in noce turco.

Singola-doppia azione con tacca di mira regolabile, mira frontale in oro 14 carati e tamburo da sei colpi, il Nighthawk Korth Moongoose .44 Magnum misura 239 millimetri, pesa 1.220 grammi e costa 4.299 dollari.

